Геннадий Хазанов узнал, что жил в одном доме со своим отцом, только после его смерти

Об этом народный артист РСФСР признался в студии программы «Судьба человека».

Отцом Геннадия Хазанова был стоявший у истоков цветного отечественного телевидения Виктор Лукачер. Он бросил мать Хазанова, когда она была еще беременна.

Хазанов никогда не видел своего родителя, пишет ФАН. Только после смерти Лукачера артист узнал, что его отец жил с ним в одном доме, и даже много раз видел и своего сына, и свою внучку Алису, однако ни разу не подошел к ним.

«Отец точно знал, кто я!» — заявил Хазанов. Сейчас артист думает, что Лукачер, скорее всего, боялся, что брошенная им жена устроит ему скандал.

Тем не менее Хазанов признался, что не держит на отца обиды. По его словам, он даже не думал о встрече с ним, так как отец был ему абсолютно чужим и незнакомым.