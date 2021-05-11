В Петербурге начнется фестиваль «Петербургская музыкальная весна»

Об этом рассказал художественный директор фестиваля композитор Григорий Корчмар в разговоре с ТАСС.

Местом проведения смотра станет Большой зал филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Его программа посвящена Дню Победы и получила название «Праздник со слезами глазах».

Форум новой музыки пройдет в концертных залах города в 56-й раз с 11 по 25 мая. Вход на мероприятие будет свободным, сообщили организаторы.

Фестиваль является старожилом культурной жизни города, отметил Корчмар. Большинство произведений в его программах написано современными композиторами и будет исполнено петербургскими музыкантами. Почти половина произведений, которые прозвучат на фестивале, являются мировыми премьерами.

В первый вечер прозвучат «Траурно-триумфальные фанфары» для симфонического оркестра Александра Радвиловича и «Баллада о зенитчицах» Светланы Нестеровой. Важным событием будет мировая премьера 34-й симфонии композитора Сергея Слонимского, который скончался более года назад.

В программе фестиваля также запланированы два симфонических концерта. В Доме композиторов прозвучат произведения камерной музыки в рамках цикла вечеров «Петербургская камерата», сообщили организаторы.



