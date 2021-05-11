На месте рухнувшей античной стены в Италии нашли мраморную голову императора

Об открытии сообщило в своем Facebook Управление археологии, изящных искусств и ландшафтов области Молизе.

Находку сделали благодаря тому, что в ходе прошедших здесь проливных дождей обрушилась древняя городская стена. На месте обрушения начались охранные археологические работы, в ходе которых ученые наткнулись на часть древней скульптуры.

История города Изерния в итальянской области Молизе уходит в прошлое на более чем 2500 лет, однако до сих пор ученые мало знали о периоде римской колонизации города. Голова императора Августа была частью скульптуры, сделанной из качественного мрамора.

По мнению ученых, она могла украшать городской форум, либо находилась в посвященном императору храме. В древности город назывался Эзерний, он был основан итальянским племенем горных районов средней Италии — самнитами. Римская республика завоевала эти земли в 343 —290 годах до нашей эры.

Рухнувшие стены городские власти планировали заменить террасами, а также проложить по ним пешеходные лестницы и украсить зелеными насаждениями. Найденная в ходе работ статуя была создана примерно на рубеже тысячелетий, считают археологи. При этом для ее изготовления использовался тот же мрамор, которым пользовался в своих работах Микеланджело.

Высота головы составляет 35 см. Археологи узнали в ней первого римского императора Октавиана Августа по разрезу глаз и другим чертам лица.