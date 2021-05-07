Народный артист России Владимир Качан умер в 73 года от коронавируса

Смерть актера наступила 7 мая, сообщил худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз в разговоре сРИА Новости.

Артист скончался в стенах московской больницы в Коммунарке. Информация о предстоящих похоронах и прощании пока не поступала.

Владимир Андреевич Качан родился 18 мая 1947 года в город Ворошилов (ныне Уссурийск).

Окончил Рижскую среднюю школу № 10 на год раньше Михаила Задорнова. Поступил в Латвийский Государственный университет на филологический факультет, но не доучился и в 1965 году поступил в Щукинское училище в Москве (курс В. К. Львовой).

Иногороднего Качана поселили в общежитие, в одну комнату с Леонидом Филатовым и Борисом Галкиным. Именно в этот период были написаны песни «Ленка», «Оранжевый кот», «Дневник прапорщика Смирнова» и другие.

После учебы в Щукинском училище поступил в труппу МТЮЗа, сыграв там роли Зурико в спектакле «Я, бабушка, Илико и Илларион» и Д’Артаньяна в «Трёх мушкетёрах». В тот же работал в эстрадном оркестре Леонида Утесова.

В 1980 году по приглашению Эфроса перешёл в Московский драматический театр на Малой Бронной, сыграв главную роль в спектакле «Лето и дым».

В последние годы Качан был ведущим артистом театра «Школа современной пьесы». Писал музыку, книги и снимался в кино.

Песни писал с 1965 года. Автором стихов ко многим из них стал его друг Леонид Филатов, другие были написаны на стихи Юрия Ряшенцева, Юрия Левитанского, Алексея Дидурова, Александра Вулыха и других поэтов.



