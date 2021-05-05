Путин поприветствовал участников гала-концерта акции «Спасибо за верность, потомки!»

Телеграмма российского лидера опубликована в среду на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что у истоков создания творческого проекта стоял Василий Лановой, настоящий патриот и гражданин. «Он понимал исключительную важность сохранения для будущих поколений исторической правды о Великой Отечественной войне и ее героях, отдавал этой благородной и востребованной работе много душевных сил и энергии», — отметил президент.

По словам Путина, каждый год именно по инициативе Ланового Государственный Кремлевский дворец превращался в центр проведения общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!».

Президент обозначил высокую миссию мероприятия, объединившего ветеранов, волонтеров, военнослужащих и учащихся суворовских и кадетских училищ.

Подобные масштабные, содержательные, истинно народные форумы чрезвычайно востребованы, подчеркнул президент. «Они обращают нас к ратной истории Отечества, имеют огромное значение для воспитания молодежи», — говорится в телеграмме.