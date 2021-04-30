Главред «КиноРепортера» Мария Лемешева прокомментировала фильмы ММКФ

В Москве раздали главные призы 43-го Московского международного кинофестиваля.

Главный приз, «Золотой Святой Георгий», достался румынской сатирической драме «#засранка» режиссера Андрея Хуцуляка. «Серебряного Святого Георгия» за режиссуру получил Алексей Федорченко за свой фильм «Последняя “Милая Болгария”».

Специального приза жюри удостоилась немецкая комедия ужасов «Кровопийцы». Подводя итоги 43-го ММКФ, киноэксперт, основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева отметила, что сразу несколько картин стали яркими событиями фестиваля, причем не только те, что были представлены в конкурсной программе.

«Одна из самых громких премьер фестиваля — блокбастер Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Это первоклассная военная драма с яркими актерскими работами Алексея Филимонова, Евгения Серзина, Тимофея Трибунцева и, конечно же, исполнителя главной роли Павла Прилучного», — отметила Лемешева.

Две новые картины российских мастеров авторского кино — драма Александра Миндадзе «Паркет» и детектив-мистерия «Последняя «Милая Болгария» — имеют тяжелую творческую судьбу, поскольку режиссеры с трудом нашли деньги на производство, сообщила эксперт.

«Паркет», показанный во внеконкурсной программе «8 ½ фильмов», исследует запутанные отношения троих людей 40+, которых объединяет не только оставшаяся в прошлом личная связь, но и страсть к танцам. Любовный треугольник — тема, которую Александр Миндадзе исследовал еще в сценариях к фильмам Александра Абдрашитова. В «Паркете» он взглянул на, казалось бы, избитую тему под таким углом, который удивит даже искушенного зрителя», — отметила эксперт.

«Последняя «Милая Болгария» — экранизация автобиографической книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». «Милая Болгария» — название сорта яблок, который в 1943 году выводит главный герой картины. Эти яблоки, как вишневый сад у Чехова, символизируют старую Россию — ту самую, о которой ностальгировал Зощенко в своих рукописях и дневниках.

Фильмом закрытия ММКФ стал завораживающий не только песнями и танцами, но и изобразительными приемами французско-финский киномюзикл «Кафе моей памяти» — дебют режиссера из Хельсинки Вальто Бальцара. Балтийское побережье Финляндии показано в нем как романтичный французский портовый городок из знаменитого киномюзикла 60-х «Шербурские зонтики». Фильм Бальцара — не ремейк, а скорее удачная попытка снять картину в духе классического образца, считает Лемешева.

«Фильм «#засранка», победивший на ММКФ, — едкая сатира на социальные сети, которые влияют на людей гораздо сильнее, чем здравый смысл. Румынское кино про интернет в тренде — совсем недавно в Берлине победила еще одна драма о слитом в сеть порно. Но лучший фильм ММКФ-2021, на мой взгляд, использует более нестандартные и при этом изящные художественные приемы, исследуя проблему интернет-буллинга», — заключила эксперт.