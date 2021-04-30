На «Евровидение» допустят только владельцев прошлогодних билетов

Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса.

В этом году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Нидерландах. В четверг его организаторы подтвердили, что на конкурсные мероприятия попадут не более 3,5 тыс. зрителей.

Конкурс пройдет в концертном зале «Ахой» в Роттердаме. 3,5 тыс человек — только 20% вместимости зала, отмечается в сообщении.

При этом билеты будут доступны только для тех, кто приобрел билеты в прошлом, 2020 году. Продажа для широкой публики идти не будет, отмечается в заявлении организаторов.

Зрители смогут побывать на шести репетициях, двух полуфиналах и финале. Для этого потребуется представить отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее чем за сутки до начала конкурса.

В течение 5 последующих дней организаторы попросят присутствующих пройти повторное тестирование. Посетить конкурс можно будет только в маске, подчеркивается в сообщении.