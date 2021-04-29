РАХ представит выставку народного художника РФ Георгия Правоторова «Лики России»

Экспозиция будет открыта для посещения с 19 по 30 мая, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.

На выставке будет представлено более 150 медалей и плакет, созданных автором за последние 5 лет, посвященных деятелям российской истории.

Геннадий Правоторов является одним из ведущих современных скульпторов, сообщили в РАХ. Работам художника свойственны свободные пластические решения, символичность образов, легкий, часто импрессионистический стиль лепки, говорится в сообщении.

Геннадий Правоторов родился в 1941 году. В 1968 году окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское), работает в монументальных и станковых пластических формах, круглой скульптуре, рельефе.

Среди произведений скульптора — рельефы на колоколах для Храма Христа Спасителя, церкви «Большое Вознесение» в Москве, Успенского храма в Тобольске. Центральное место в творчестве Г.И. Правоторова занимает медальерное искусство.

«Поле медали — круг, и я был втянут в его орбиту сразу по окончании Строгановки и нахожусь в этой добровольной неволе по сей день. Круг — это ведь бесконечность с бесконечными возможностями творческого диапазона и, как говорил великий Буонарроти о глыбе камня, из которой можно вызволить любые образы, рождающиеся творческим духом художника, так и в малом, но емком круге медали с его неизмеримыми орбитами», — отмечает художник.

Произведения Правоторова посвящены истории и современности, экологии, космосу, гармонии человека и природы. За годы работы художником создано множество классических круглых наградных и памятных медалей, разнообразных по тематике и художественным решениям, большое количество плакет, разных по пластическому языку и форме. Только для тиражирования им выполнено более 200 медалей, которые находятся в постоянном обороте.

На выставке в Российской академии художеств также будут представлены плакеты на античные, библейские сюжеты.

Фото предоставлено пресс-службой РАХ