В Калуге открылся новый комплекс Музея истории космонавтики имени Циолковского

В новом здании до конца 2021 года пройдет более 10 выставок.

Торжественная церемония открытия нового музейного состоялась 29 апреля. В ней приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, губернатор Калужской области Владислав Шапша, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина.

Открывая мероприятие, Игорь Щеголев зачитал приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Уверен, что новые экспозиционные пространства значительно повысят его потенциал, заинтересуют и привлекут посетителей смелыми и яркими решениями, современными, мультимедийными возможностями. Самое главное, предоставят широкий спектр знаний и информации о покорении космоса, теме, которая остается одной из наиболее популярных, притягательных и востребованных для людей разных возрастов», — процитировал он слова главы государства.

В своем приветствии Владимир Путин также поблагодарил строителей, коллектив музея, руководство Калужской области и всех, кто принял участие в реализации этого масштабного проекта за кропотливый созидательный труд и бережное отношение к историческому наследию нашей страны.

«Для меня большая честь присутствовать сегодня на долгожданном открытии нового здания музея истории космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского. Впереди вас ждут амбициозные планы: до конца года будут реализованы еще 10 выставок. И мы готовы помогать вам в реализации образовательных и творческих проектов, нацеленных на сохранение историко-культурного наследия нашей страны», — сказала Ольга Любимова.

Министр также рассказала, что культурно-патриотический комплекс станет опорной точкой для воспитания и просвещения молодежи.

«Мы полагаем, что в Калуге новый музейный комплекс Государственного музея истории космонавтики будет посещать до полумиллиона человек в год», — сказала Любимова.

По ее словам, появление нового музейного комплекса позволит существенно расширить выставочные планы музея. Планируемые выставочные проекты привлекут гостей со всего мира и станут прекрасной возможностью для подрастающего поколения получить ценные знания о космосе, выдающихся космонавтах и ученых.

Работы по расширению музейного комплекса выполнялись с целью создания ведущего российского музея космонавтики, сопоставимого с мировыми по качеству экспозиции, технологическому оснащению и инфраструктуре для посетителей.

Как отметил Владислав Шапша, в настоящее время продолжаются работы по благоустройству окружающей музей территории.

«Это потрясающий музей. Калуга, конечно же, достойна такого великолепного объекта. Здесь получается замечательный туристический кластер, место притяжения жителей не только окрестных регионов, но и всей России», - сказал Шапша.

Выставочные планы музея, безусловно, будут расширены. Так, уже открылись проекты «Ракеты. Корабли. Люди», «Кино PROCOSMOS», художественные выставки «Икар ХХ века. Памяти Юрия Гагарина», «Дыхание космоса». Они рассказывают об истории отечественной космонавтики с первых запусков баллистических ракет до нашего времени, а также через изобразительное искусство раскроют тему первого полета человека в космос. В планах еще более десяти проектов до конца 2021 года, среди них выставочные проекты «Рукопожатие в космосе», «Космический дизайн и архитектура лунных и марсианских поселений» и др. Кроме того, значительно расширяются возможности для появления новых международных контактов.

Комплекс открывает новые возможности в реализации образовательных и творческих проектов, нацеленных на сохранение историко-культурного наследия нашей страны. Сегодня посетителям доступны пять обособленных мультимедийных интерактивных зон: мультимедийный комплекс «Интерактивная планета», интерактивный театр-класс, научно-приключенческий комплекс, 3D-кинотеатр, многофункциональный конференц-зал.

Все это станет точкой притяжения детей и их родителей, молодых исследователей, а также ученых, изучающих космос и историю космонавтики, полагают в музее.



