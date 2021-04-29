На арт-платформе Cube.Moscow откроется выставка Наума Медового «Последний марш»

Открытие выставки состоится в мае 2021 года, сообщили организаторы.

Иммерсивный проект американского художника, режиссера-документалиста Наума Медового (1937), созданный совместно с видеохудожником Никитой Шоховым (1988) и композитором Олегом Макаровым (1985), рассказывает о трагедии миллионов военнопленных, пропавших без вести во время Второй мировой войны.

Сопоставляя кадры военной хроники со сценами сегодняшней жизни, снятыми в Москве, Нью-Йорке и Берлине, художники размышляют о жизни людей тогда и сегодня, коллективной истории и социальной памяти, нашей общей ответственности, которую мы несем за будущее.

«Наш проект поможет зрителю проживать очень личный эмоциональный опыт», — говорит Наум Медовой. Диалог между двумя разными поколениями художников выстраивает культурный мост между американской и российской арт-сценами.

Идея проекта Медового сфокусирована на Второй мировой войне, как наиболее значимом событии новейшей истории. В основу выставки легла документальная поэма «Без вести пропавшим и их близким посвящается» из цикла «Последний марш», снятая в 1972 году Наумом Медовым совместно с Евгением Хлевнером. Тогда тема советских военнопленных и пропавших без вести была запретной. На многократные правки 30-минутного фильма ушло два года. Иносказательная поэтическая форма фильма, в котором не было слов диктора, но была эмоция, адресованная еще помнящим войну, позволила авторам добиться цензурного утверждения. В 1982 году, благодаря рекомендации близкого друга и художника-нонконформиста Олега Целкова, Иосиф Бродский помог Медовому показать фильм на американском телевидении.

На выставке будет показана иммерсивная 10-канальная видеоинсталляция, в которую вошли архивные материалы советской и немецкой кинохроники времен Великой Отечественной войны, современные документальные съемки, сделанные в Москве, Нью-Йорке и Берлине. Экраны в человеческий рост позволят зрителю стать очевидцем прошлого, наблюдая за ними из настоящего.

Также будет представлен цикл графических работ. Взяв за основу распечатанные черно-белые кинокадры из фильма, Медовой наложил на них образы полевых цветов как символов вечного женского ожидания близкого человека. Контрастное сочетание выцветающих черно-белых снимков с живописью соединило и трагедию войны, и память о погибших, и радость Великой Победы.

Выставочное пространство переплетается с военной хроникой и электронным звуковым рядом, созданным саунд-художником Олегом Макаровым.

В Москве проект будет показан с 29 мая по 4 июля 2021 года в Cube.Moscow — инновационной площадке для сотрудничества художников, галерей и кураторов.

C 4 июня по 4 июля 2021 года видеоинсталляцию в виде панорамы 72-метровой проекции можно будет увидеть в Екатеринбурге в «Ельцин-центре».

Фото организаторов: Наум Медовой