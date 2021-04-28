Netflix опубликовал топ-20 своих самых популярных фильмов

Стриминговый сервис представил двадцатку наиболее популярных картин из каталога Netflix Originals.

Лидером рейтинга стал боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Сюжет рассказывает о том, как профессиональный наемник получает задание мафии освободить и доставить сына наркобарона, находящегося в тюрьме. В главной роли боевика сыграл Крис Хемсворт.

На втором месте оказался постапокалиптический хоррор «Птичий короб» режиссера Сюзанны Бир. Героиня, которую сыграла Сандра Буллок, пытается выжить вместе с детьми в мире, который погрузился в хаос по неизвестной причине. Увидев нечто, люди заканчивают жизнь самоубийством. Чтобы избежать этого, главная героиня ищет путь к спасению с закрытыми повязкой глазами.

На третьем месте рейтинга криминальный детектив Питера Берга «Правосудие Спенсера». Картина рассказывает о полицейском из Бостона, который стал жертвой ошибки правосудия и выходит на свободу после тюремного заключения.

В топ сервиса также вошли фильмы «Платформа» Гальдера Гастелу-Уррутия и «Ирландец» Мартина Скорсезе .





Фото: кадр из к/ф «Тайлер Рейк: Операция по спасению».