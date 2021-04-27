В Кремле пообещали посмотреть фильм Бекмамбетова «Девятаев»

В этом журналистов заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя главы государства, в Кремле обратили внимание на картину, которая рассказывает о подвиге советского летчика. Ознакомиться с фильмом может и сам президент Владимир Путин, допустил Песков.

В Кремле с удовольствием посмотрит этот фильм, так как его ждали и уже интересовались его готовностью, отметил Песков. «Безусловно, президент Путин может его посмотреть», — добавил пресс-секретарь.

Картина «Девятаев» повествует о подвиге советского летчика, ставшего лидером группы заключенных во время их побега из немецкого лагеря. Фильм выйдет на экраны России 29 апреля. Съемки шли на павильонах «Ленфильма» и в Кронштадте, воздушные поединки репетировались с помощью военного онлайн-симулятора War Thunder и создавались на игровом движке.

В создании картины принял участие и немецкий рок-исполнитель Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein. Он записал на русском языке песню «Любимый город», написанную советскими композиторами специально для фильма «Истребители» (1939).



