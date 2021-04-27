Мариинский театр отметил день рождения Русского музея видеопроектом

Об этом сообщила пресс-служба театра.

Государственный Русский музей отпраздновал день рождения в воскресенье, 25 апреля. Подарком Мариинского театра стал видеопроект с участием артистов оперы, балета и оркестра, которые исполнили музыкальные номера в залах Михайловского дворца.

Съемки шли в течение осени 2020 года и были приурочены к 125-летию музея. Команда медиавещания Мариинского театра Mariinsky.tv представила результат к концу юбилейного для Русского музея года.

Видео начинается и завершается балетными номерами на музыку Анатолия Лядова в постановке хореографа Александра Сергеева: Мей Нагахиса и Виктор Кайшета танцуют на парадной лестнице, а Светлана Савельева и Роман Малышев — в залах Щедрина и Кипренского.

В зале Левицкого музыканты оркестра Лоренц Настурика-Гершовичи (скрипка) и Софья Кипрская (арфа) сыграли пьесу Астора Пьяццоллы «Бордель–1900» из цикла «История танго». В Академическом зале среди бессмертных произведений Карла Брюллова прозвучал романс Петра Чайковского «Уж гасли в комнатах огни…» в исполнении меццо-сопрано Екатерины Семенчук (фортепиано — Василий Попов).

Для Парадного вестибюля Михайловского дворца духовой квинтет Мариинского театра выбрал «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского. В составе квинтета — София Виланд (флейта), Алексей Федоров (гобой), Никита Ваганов (кларнет), Родион Толмачев (фагот), Захар Кацман (валторна).

«Мы, семья артистов Мариинского театра, поздравляем Государственный Русский музей и всех вас со славным юбилеем. У вас богатейшая история, и мы, мне кажется, делаем одно общее дело. Мне очень приятно, что наши артисты балета, оперы, оркестра и ансамблей, наши концертмейстеры смогли сняться в интерьерах Русского музея, — сказал Валерий Гергиев. — Для нас это тоже праздник и удовольствие. Будем продолжать думать о других совместных акциях».