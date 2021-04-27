Юбилей главного хормейстера Большого театра отметят творческим вечером

Мероприятие с хоровыми ценами и симфоническими картинами пройдет 27 апреля, сообщается на сайте театра.

Для вечера в честь Валерия Борисова выбрана программа, в которую вошли произведения только из русской музыки.

В первом отделении прозвучат хоровые сцены и симфонические картины из опер русских композиторов — «Хованщина» Модеста Мусоргского, «Мазепа» и «Орлеанская дева» Петра Чайковского, а также «Князь Игорь» Бородина.

Во втором отделении прозвучат народные песни и романсы а капелла. Будут исполнены «Курские песни» Георгия Свиридова, аранжированные в авторской редакции с участием фортепиано, органа и ударных.

Сам Валерий Борисов выступит как хормейстер и дирижер оркестра. Мероприятие состоится на Исторической сцене Большого театра, говорится в сообщении.