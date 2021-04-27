Юбилей главного хормейстера Большого театра отметят творческим вечером

27.04.2021
Для вечера в честь Валерия Борисова выбрана программа, в которую вошли произведения только из русской музыки.
В первом отделении прозвучат хоровые сцены и симфонические картины из опер русских композиторов — «Хованщина» Модеста Мусоргского, «Мазепа» и «Орлеанская дева» Петра Чайковского, а также «Князь Игорь» Бородина.
Во втором отделении прозвучат народные песни и романсы а капелла. Будут исполнены «Курские песни» Георгия Свиридова, аранжированные в авторской редакции с участием фортепиано, органа и ударных.
Сам Валерий Борисов выступит как хормейстер и дирижер оркестра. Мероприятие состоится на Исторической сцене Большого театра, говорится в сообщении.