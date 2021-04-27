На дне озера в Швейцарии нашли затопленную свайную деревню возрастом 3000 лет

Открытие сделали на дне Люцернского озера в центральной части страны.

Следы древнего поселения были обнаружены в ходе подготовки к прокладке по дну озера нового трубопровода. За последние века уровень воды в озере увеличился на 5 метров, поэтому многие древние памятники ушли под воду, пишет Heritage Daily.

В ходе работ в марте 2020 года со дна озера были подняты экскаваторами деревянные сваи и керамические черепки. Как стало ясно по количеству находок, в бронзовом веке на этом месте находилась целая деревня из домов, стоявших на сваях.

В настоящее время Люцерн является столицей одноименного немецкоязычного кантона. Первый монастырь на месте этого города возник еще в VIII веке.

В 2011 году доисторические свайные поселения, остатки которых были найдены в Альпах, вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время в этом списке 111 объектов, из них большая часть (56) расположено в Швейцарии, остальные — на территории Франции, Австрии, Германии, Италии и Словении.