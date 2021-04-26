Ливадийскому дворцу передали 100 картин Эммануила Бернштейна

Работы из крымской серии графика и иллюстратора дворцу подарили в понедельник.

Находившиеся ранее в разных коллекциях работы удалось собрать вместе впервые, сообщил президент фестиваля «Дорога на Ялту» Андрей Кондрашев в ходе церемонии.

По его словам, раньше вся крымская серия находилась по частям у разных коллекционеров.

Глава региона Сергей Аксенов отметил, что в работах Бернштейна угадываются улицы крымских городов — Гурзуфа и Бахчисарая. Большая ценность в том, что теперь эта коллекция будет находиться в Ливадийском дворце, благодаря чему молодежь и гости Крыма смогут с ней познакомиться, отметил он.

Советский художник, график, иллюстратор, архитектор, член Союза художников СССР и Союза архитекторов СССР Эммануил Бернштейн создал более 10000 графических работ. Также проиллюстрировал не менее сорока книг.

У художника вышло несколько тематических альбомов, в частности «Московский Кремль в ХVII веке», «Архитектурный пейзаж», «Старая Москва», «Москва и Петербург Пушкина в графике Э. Бернштейна» и «Москва — Крым», имеющих художественное и историческое значение.