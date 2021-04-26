«Ералаш» потерял более 70 млн рублей за 2020 год

Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Из-за начавшейся пандемии коронавируса организации Бориса Грачевского пришлось на полгода приостановить деятельность. Простой крайне негативно отразился на финансовых показателях компании, сообщает источник.

Если в 2019 году организация получила 89 миллионов рублей, то за 2020 год ООО «Ералаш» принес создателям только 15 миллионов рублей прибыли.

В январе 2021 года Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни из-за последствий перенесенного коронавируса. Художественный руководитель детского юмористического киножурнала был предан земле на Троекуровском кладбище.

Оставшемуся без своего создателя «Ералашу» некоторые эксперты предрекли финансовый крах.