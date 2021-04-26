Онлайн-акция «Библионочь-2021» собрала свыше 3 млн просмотров

Мероприятие прошло 24 апреля в Российской государственной библиотеке для молодежи.

X Всероссийская акция «Библионочь-2021» была приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. В рамках мероприятия библиотека также представила читателям концептуальную программу культурных событий «Инопланетный гость», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Масштабная просветительская акция началась с церемонии открытия в Библиотеке для молодежи, во всех библиотеках страны и в космическом пространстве. Сюрпризом для всех читателей стал видеопривет госкорпорации «Роскосмос»: члены космического отряда, находящиеся на орбите, поприветствовали участников, напомнили о том, что путь к звездам начинается с книг, и сказали долгожданное: «Библионочь. Поехали!»

По сведениям портала «Культура.РФ», в эфир вышло 135 онлайн-мероприятий, которые набрали свыше 3 млн просмотров. Одной из самых популярных трансляций стал телемост с российскими космонавтами на МКС Олегом Новицким и Петром Дубровым, которые ответили на вопросы читателей РГБМ и библиотек России прямо из космоса.

В ходе телемоста Олег Новицкий рассказал, что самое необычное и красивое, что ему пришлось наблюдать в космосе — это северное сияние и пролет кометы. Петр Дубров признался, что мечта о полете в космос родилась в его душе в момент, когда он прочитал книгу Алексея Леонова «Выхожу в космос» с рисунками автора.

Фото: РГБМ