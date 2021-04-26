Россия поможет Сирии сохранить раннехристианские церкви

Исследование около десятка храмов начала Средневековья пройдет на территории Сирии в течение двух лет.

К работе по изучению и сохранению раннехристианских памятников на территории Сирийской Арабской Республики приступила совместная экспедиция. Проект организован Институтом истории материальной культуры ран совместно с Департаментом древностей и музеев в Сирии.

Именно на сирийской земле сформировался христианский канон, здесь родилась и раннехристианская архитектура, элементы которой сейчас можно увидеть практически в каждой православной церкви в России, пояснила замдиректора ИИМК РАН Наталья Соловьева.

По словам ученого, первые исследования на византийских памятниках раннего Средневековья уже проведены. Это церковь V-VI веков в деревне Дар эс Салиб в провинции Хама на севере страны и базилика Каср ибн Вардан, известная как Храм четырех стихий.

В рамках проекта экспедиции предстоит в течение двух лет обследовать около десятка храмов в Сирии, произвести их фото- и видеосъемку, подготовить ортофотопланы и трехмерной модели. Результаты будут переданы Сирии.



