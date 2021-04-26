Русский музей провел акцию «Арт-Субботник»

Мероприятие состоится 24 апреля в 12:00 в Михайловском саду, сообщили в пресс-службе учреждения.

Гости мероприятия помогут подготовить один из старейших садов Санкт-Петербурга к встрече весенне-летнего сезона. Участников акции ждет насыщенная культурная программа, в том числе музыкальные представления, экскурсии, конкурсы и мастер-классы.

Всем участникам будет предоставлен инвентарь и брендированные фартуки, а на память о мероприятии Русский музей подарит сувениры. Гости Михайловского сада примут участие в интерактивной программе и экскурсиях, а также увидят выступления различных коллективов: PLUSFIVE ACAPELLA, человек-робот Валерий Черновский, ВИА «ЛенТвист», танцор Александр Пунгин, отметили в музее.

Акция пройдет при поддержке ООО «Лента», сети клиник внимательной медицины «Скандинавия», компании «Свеза», онлайн-магазина «Утконос» и АО «Силовые машины».