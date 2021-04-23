Лещенко высказался о русской песне в исполнении лидера Rammstein: «Смотришь на этих стариков...»

Известный певец признался, что выбранная Линдеманном композиция — его любимая.

По словам народного артиста РСФСР Льва Лещенко, исполнение фронтменом немецкой готик-метал-группы советского хита «Любимый город», не может вызывать негатив ни у кого. Артист заявил, что сам очень любит этот шлягер и с удовольствием поёт его на своих концертах.





В беседе с журналистами «Газеты.Ру» певец добавил, что очень рад каверу Линдеманна: «Это супер, что Rammstein сделали «Любимый город», - отметил он. По мнению Лещенко, такие песни создают правильный нравственный фон.





Он подчеркнул, что пока на эстраде звучат подобные патриотические песни, пока живы старики — свидетели войны, у российского народа сохраняется «фантомная совесть». «Смотришь на этих стариков — и понимаешь, что вот это биография, это жизнь, это настоящее», - признался певец.





Лев Лещенко добавил, что в целом очень поддерживает и приветствует попытки иностранных певцов исполнять советские песни. Напомним, 22 апреля на YouTube-канале Тилля Линдеманна была выложена запись, на которой артист исполняет песню Марка Бернеса о любимом городе. Позже выяснилось, что данная композиция в исполнении лидера «Rammstein» будет использована в качестве саундтрека к фильму о лётчике-герое Девятаеве.





Фото: Википедия.