Петербург готовит три сцены, чтобы послушать Лободу и Little Big

В этом году VK Fest пройдёт в обычном офлайн-режиме 24 и 25 июня.

Ставший уже традиционным летний open-air-фестиваль VK Fest в 2021 году снова пройдёт в привычном режиме — офлайн. В прошлом году мероприятие пришлось проводить онлайн из-за сложной эпидемиологической ситуации.





Фестиваль будет длиться два дня, с 24 по 25 июня. В социальной сети «ВКонтакте» уже представлен лайн-ап артистов, которые выступят на трёх площадках в парке 300-летия Санкт-Петербурга: это более 30 исполнителей и коллективов, среди них Светлана Лобода, Ольга Бузова, NILETTO, Zivert, Баста и многие другие.





Наиболее "попсовые", раскрученные звёзды будут выступать на «Синей сцене». «Белая сцена» окажется в распоряжении самых ярких представителей хип-хопа и альтернативной музыки — свои композиции представят Звонкий, ФОГЕЛЬ, Burito, Markul и другие кумиры молодёжи.





Поклонников инди-музыки приглашают к «Зелёной сцене»: там их порадуют своими выступлениями известные в узких кругах артисты Тося Чайкина, ЯАVЬ и DAASHA, а также ряд других. Известно, что некоторые песни для фестиваля отобраны по принципу наиболее частого прослушивания во «ВКонтакте»: это, например, хиты дуэта Artik & Asti, рэпера NILETTO и эпатажной группы Cream Soda.





Фото: Википедия, автор: Okras.