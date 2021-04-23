На Spotify выложили неизвестную запись первого балета Прокофьева

Это трансляция первого в СССР концертного исполнения "Сказки про шута".

В честь 130-летия со дня рождения Сергея Прокофьева звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила цифровые альбомы с записями первых произведений композитора. Это первая отечественная запись опера "Маддалена", а также неизданная ранее трансляция полной версии балета "Сказка про шута" — это тоже была первая запись, сделанная в СССР.





Записи уже доступны для пользователей платформ Яндекс.Музыка, YouTube Music и Spotify. В пресс-службе сообщили, что дирижёром на записях выступает знаменитый интерпретатор прокофьевской музыки Геннадий Рождественский, 90-летие со дня рождения которого также отмечается в этом году.





Кроме того, в записи трансляции балета "Сказка про шута" можно слышать и голос Рождественского — он выступил в роли чтеца. Во многом это была заслуга именно Геннадия Рождественского, что первая опера и первый балет великого композитора были записаны именно в нашей стране.





В пресс-службе добавили, что балет "Сказка про шута" был впервые полностью сыгран на концерте в Большом зале Московской консерватории в 1984 году, но запись так ни разу и не была издана. Поэтому выход цифрового альбома с этим произведением можно считать уникальным событием.





Фото: Википедия.