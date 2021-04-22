«Нравственное бешенство»: Михалков жестко раскритиковал новые правила «Оскара»

Режиссер заявил, что новые правила награды являются «зеркальной дискриминацией».

Никита Михалков выступил перед журналистами на пресс-брифинге в четверг. Отвечая на вопрос о новых правилах премии, он сказал, что не собирается соблюдать подобные условия для получения награды.

«Никогда. Это какое-то нравственное бешенство, которое охватило мир», — ответил режиссер. Михалков оговорился, что у него есть «Оскар» (за фильм «Утомленные солнцем». — «Культура»), и он был счастлив, получив его.

Однако в условиях, когда для того, чтобы претендовать на «Оскар», нужно соблюсти такие правила, режиссер заранее отказался тратить свои силы. «Советская цензура — это просто дети», — отметил Михалков.

В 2020 году Американская академия киноискусств ввела новые стандарты, которые следует соблюдать авторам картин, претендующих на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». В академии сообщили, что новые правила должны обеспечивать права расовых, этнических, сексуальных и прочих меньшинств, а также женщин.