Траволта вспомнил, как танцевал с принцессой Дианой в Белом доме 36 лет назад

Герой «Криминального чтива» поделился воспоминаниями в интервью Esquire Mexico.

Актер вспомнил событие, которое произошло в 1985 году во время званого ужина в Белом доме, на который он попал по приглашению администрации тогдашнего президента США Рональда Рейгана. На вечеринке собрались сливки американского общества, а также представители британской аристократии.

Неожиданно Траволту попросили занять принцессу Диану танцем. Актер отнесся к этому поручению как к большой чести. «Мне сказали, что нужно поприветствовать Диану должным образом. Я не растерялся и пригласил ее танцевать», — рассказал актер.

По словам 67-летнего Траволты, происходящее было похоже на сон — Белый дом, полночь и очаровательная улыбка леди Дианы. Вот вечер она была красивая, но грустная, и благодаря их танцу немного взбодрилась, отметил он.

По словам актера, этот сказочный момент он запомнил на всю жизнь, пишет ФАН.

31 августа 1997 года принцесса Диана попала в автомобильную катастрофу в Париже, получила смертельные ранения и скончалась через 2 часа в больнице. По заключению специалистов Скотланд-ярда спустя 10 лет, в момент ДТП в крови водителя автомобиля содержание алкоголя было в 3 раза выше нормы по французскому законодательству. При этом скорость машины в два раза превышала допустимую в данном месте, а пассажиры не были пристегнуты.