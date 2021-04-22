ММКФ-2021: локдаун, буллинг и замороженная голова

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Стартовавший 22 апреля 43-й Московский международный кинофестиваль порадует зрителей двумя сотнями картин, отобранными из двух тысяч. Как минимум полсотни из них адресованы самым привередливым киноманам.

Одним из фаворитов Основного конкурса, вероятно, станет «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко. Уральский визионер перенесет зрителей в Алма-Ату 1943 года, где «Юный плодовод-мичуринец возрождает лечебный сорт яблок и расследует странное преступление...», сочиненное по мотивам психоаналитических мемуаров Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Так же примечательна житийная фреска «Человек Божий» Елены Попович — байопик широко почитаемого греческого святого XIX века Нектария Эгинского с Микки Рурком и Александром Петровым. «Сын» Нушина Мераджи — портрет иранского блаженного XXI века. Экзотическая немецкая ретрофреска «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера — сюрреалистическая комедия о нищем русском эмигранте, встречающем прекрасную вампиршу, помогающую усвоить основы марксизма. Мистическая драма «Чрево моря» испанского классика Агусти Вильяронги расскажет о жертвах кораблекрушения, блуждающих по морям на гигантском плоту. Любопытна и сатира о жертве интернет-буллинга «#засранка» румынского дебютанта Андрея Хуцуляка.

В лиге неигровиков сразятся две отечественные ленты. «Амурская Голгофа» Юлии Серьгиной поведает о таксисте, создавшем ютуб-канал «Витёк Live» и мечтающем о возрождении своего вымирающего городка. «Дуров» Родиона Чепеля — история успеха создателя «ВКонтакте» и Telegram. Традиционно сильно прозвучат антиколониальная и эмигрантская темы: «140 км к западу от Рая» Селины Розе — о вымирающем горном племени Папуа — Новой Гвинеи, лишенном места под солнцем нефтедобытчиками. «Здесь мы балдеем, здесь мы кайфуем» Сергея Кресо — баллада о европейских мытарствах сербского музыканта. К конкурсной программе тематически примыкает документальная ретроспектива «Свободная мысль», ее главной премьерой обещает стать «Сбой в матрице» американского классика Родни Ашера, склоняющегося к мысли, что окружающий мир является тотальной симуляцией…

Гвоздь популярнейшей рубрики кинокритика Андрея Плахова «Эйфория изоляции» — «Имморталист» нью-йоркца Влада Козлова. Черная фантастическая комедия с Франко Неро, Шерилин Фенн и Джеффом Дюжарденом основана на реальном факте крионической заморозки головы умирающего от рака старика (средств на сохранение всего тела у родственников не нашлось). Автор утверждает: «Имморталист» — не научно-фантастическая или футуристическая картина, а фильм о зарождении нового вида человека — Имморталиста, homo roboticus. Это не фантастика, это реальное движение и наше будущее — человек эволюционирует в своего рода биоробота...»

В традиционной коллекции Петра Шепотинника «8 ½ фильмов» солирует драма о танго-клубе разбитых сердец «Паркет» Александра Миндадзе. Любопытна и «Черная медуза» Юсефа Шебби о двойной жизни тунисской феминистки: неприметной тихони, по ночам оборачивающейся кровавой маньячкой. Куда сдержанней и изощренней «Случайность и догадка» нового классика японского кино Рюскэ Хамагути.

75-летию программного директора фестиваля посвящена ретроспектива «Кирилл Разлогов. Фильмы моей жизни». На большом экране мы увидим классический нуар Орсона Уэллса «Печать зла», винтажную пастораль Франсуа Трюффо «Жюль и Джим», эротическую драму Нагисы Ошимы «Империя чувств» и две отечественные «Окраины» — Бориса Барнета 1933 года и Петра Луцика с Алексеем Саморядовым — 1998-го.

Ретроспективы «Ким Ки Дук. Послесловие» и «Майкл Эптед» подарят встречу с фильмами недавно ушедших классиков, сыгравших важную роль в судьбе Московского смотра. Более празднично выглядит юбилейная ретроспектива Симоны Синьоре и Ива Монтана. Лучшая половина звездного дуэта особенно хороша в «Золотой каске» Жака Беккера, сильная — в «Плате за страх» Анри-Жоржа Клузо. «Итальянское кино. Возвращение классики» порадует отреставрированными киношедеврами: «Ночным портье» Лилианы Кавани, «Рыцарем войны» Эрмано Ольми, «Ночью святого Лаврентия» братьев Тавиани и комедиями Лины Вертмюллер.

Не обделена шармом и ретроспектива «Вокруг света». Документальная индийская лента «Прощай, Годар» Амартия Бхаттачарья — история пожилого любителя порнографии, внезапно окрыленного знакомством с лентами великого режиссера и решившего провести в своей деревне его фестиваль. В рубрике «Мастера» наиболее любопытен «Фульчи как фальшивка» — Симоне Скафиди раскроет тайны биографии загадочного мастера джалло, но первой скрипкой в ней играет модный филиппинец Лав Диас: «Из рода зверей» — история трех шахтеров-попутчиков, добирающихся в родную деревню и одновременно погружающихся в пучину безумия. Нешуточные страсти обуревают северных шахтеров и оленеводов в драме «Последние» эстонского фаворита Венецианского фестиваля Вейко Ыунпуу.

«Фильмы, которых здесь не было» микшируют радикальные и традиционные картины. Победитель Берлинале — «Неудачный трах, или Безумное порно» Раду Жуде — расскажет о школьной учительнице, прославившейся интимным видеороликом и выдержавшей рандеву с разъяренными родителями учеников. Франко-итальянские «Последние слова» Джонатана Носситера посвящаются синефилам, пережившим экологическую катастрофу 2085 года в компании с Ником Нолти, Шарлоттой Рэмплинг, Стелланом Скарсгардом и Альбой Рорвахер. Шведский фильм-портрет «Самый красивый мальчик в мире» Кристиана Петри и Кристины Линдстрем приоткроет завесу тайны над судьбой ангелоподобного Бьорна Андресена, прославленного Висконти в «Смерти в Венеции». Программа «Русский след» подарит встречу с не менее яркой советской звездой: американская «История Олега Видова» Нади Тэсс снята по мотивам автобиографии актера — памятного советским зрителям «Всадника без головы».

В рубрике «Молодые и красивые» отметим новую драму лауреата ММКФ 2018 года Фархата Шарипова «18 килогерц»: такова частота звука, недоступная слуху взрослых — в отличие от малолетних алма-атинских наркоманов. Под заголовком «Локдаун» собраны человеческие комедии, навеянные пандемией. Самая многообещающая — «Благосердная ночь» Мика Каурисмяки — история хельсинкских пьяниц, мучительно размышляющих, как жить дальше... Тот же вопрос терзает влюбленных «Молоди» Александра Селиверстова, пытающихся скоротать карантин в глуши, но сталкивающихся с одичанием односельчан.

Целых четыре программы акцентируют феминистский дискурс. «Кинорежиссерки нашего времени» сулят встречу с японским хоррором «Бистро» Мики Нинагава и иранской семейной драмой «Воображаемая прямая» Фарнуш Самади. «Кинематограф Китая. Женский взгляд» дарит шанс на знакомство с китайским нуаром «Девушкой старого города» Шэнь Юй. Заметная премьера «Женского кино Израиля» — экранизация антимилитаристской рок-оперы восьмидесятых годов «Мами» Керен Едайи о влюбленных, разлученных войной в день свадьбы. Самая экзотичная ретроспектива смотра посвящена голливудской звезде Эстер Уильямс, блиставшей 80 лет назад в жанре аквамюзикла.

Украшением презентаций телесериалов «Первая серия. Дубль второй» станет экранизация фаворита «Нацбеста» 2012 года, антибюрократического романа Александра Терехова «Немцы» Стаса Иванова. Традиционно в «Октябре», а также «Иллюзионе» будут работать Бизнес-площадка и деловая программа Московского молодежного кинофорума, а Центральный Дом кино предложит познакомиться с недавними и грядущими премьерами молодых российских кинематографистов. Официальным фильмом закрытия станет музыкальная любовная драма «Кафе моей памяти» финского режиссера Вальто Бальцара.