Сериал «Как я встретил вашу маму» продолжится сиквелом с Хилари Дафф

Новый сериал будет называться «Как я встретила вашего папу».

Продолжение сериала «Как я встретил вашу маму», шедшего с 2005 по 2014 год, анонсировал онлайн-сервис Hulu. Об этом пишет журнал Variety.

Как стало известно изданию, главную роль исполнит актриса Хилари Дафф, известная по сериалу «Лиззи Магуайр». Главная героиня сериала — женщина, которая в 2021 году рассказывает сыну о своем знакомстве с его отцом.

Издание не сообщает о том, как сиквел будет связан с оригинальным сериалом.

Сценаристами и продюсерами нового сериала станут Исаак Аптакер и Элизабет Биргер, они известны зрителю по сериалам «Это мы» (2016) и «С любовью, Виктор» (2020). В работе над проектом также примут участие создатели сериала «Как я встретил вашу маму» Картер Бейс и Крейг Томас.