Во Всероссийской олимпиаде по литературе победила школьница из Ленобласти

21.04.2021
Победительницей соревнования стала ученица 9-го класса Гатчинской гимназии имени Ушинского Алина Хамцова, сообщает издание. Девушка набрала наибольшее количество баллов и попала в пятерку победителей олимпиады. Благодаря этому она получает возможность поступить на гуманитарные направления в любой вуз страны без экзаменов.
На завершающем этапе олимпиады участники должны были пройти два письменных тура, аналитический и творческий, а также устный тур. Школьники соревновались в традиционном конкурсе чтецов и поэтов, посещали экскурсии и спектакли.
Фото: wikipedia.org