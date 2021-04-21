В РАХ откроется выставка к 30-летию мастерской скульптуры

Об этом рассказал академик — секретарь Отделения скульптуры РАХ Александр Цигаль.

Экспозиция «Творческая мастерская скульптуры: опыт и поиск» приурочена к 30-летию открытия творческой мастерской скульптуры Российской академии художеств в Москве. Выставка откроется в среду в Галерее искусств Зураба Церетели.

30 лет назад в академии образовались скульптурные мастерские, их создатели выбрали формат «учителя и ученики», рассказал Цигаль. По словам академика, крайне важно то, чтобы начинающие художники выставлялись вместе со своими менторами, которые учили их, чтобы ученики видели проявление своей пластики и то, как они отошли от руки учителя — или не отошли, что тоже важно.

Смысл проекта — в сочетании мастерской и выставки, пояснил Цигаль. По одну сторону — это условная мастерская, по другую — эти работы уже переходят в выставочный смысл, подчеркнул академик.

На выставке представлены работы молодых художников, только что получивших диплом, и художников, окончивших академию 30 лет назад и уже имеющих свой пластический язык. Вниманию гостей представлены более 100 произведений станковой пластики, графические зарисовки, инструменты, эскизы и макеты. Выставка будет работать до 23 мая 2021 года.

Фото: rah.ru