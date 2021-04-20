Музею Прадо подарили самую раннюю известную картину Гойи за 3,3 млн евро

20.04.2021

Работа была выкуплена Фондом друзей Прадо специально для передачи музею, пишет Artnews.

Самая ранняя из известных картин Франсиско Гойи носит название «Ганнибал-победитель впервые смотрит на Италию с высоты Альп». Полотно было написано в 1771 году.

Картину выкупил Фонд друзей Прадо и преподнес музею в дар. Акция приурочена к 40-летию основания фонда, отмечается в сообщении.

Событие будет отмечено выставкой, гостям которой представят все работы, подаренные фондом музею.

Картина Гойи была создана художником во время его двухлетнего пребывания в Италии для конкурса Пармской академии художеств. В тот раз главный приз достался местному художнику Паоло Боррони, однако работа Гойи была удостоена высоких оценок в местной прессе.