Музею Прадо подарили самую раннюю известную картину Гойи за 3,3 млн евро

Работа была выкуплена Фондом друзей Прадо специально для передачи музею, пишет A rtnews.

Самая ранняя из известных картин Франсиско Гойи носит название «Ганнибал-победитель впервые смотрит на Италию с высоты Альп». Полотно было написано в 1771 году.

Картину выкупил Фонд друзей Прадо и преподнес музею в дар. Акция приурочена к 40-летию основания фонда, отмечается в сообщении.

Событие будет отмечено выставкой, гостям которой представят все работы, подаренные фондом музею.

Картина Гойи была создана художником во время его двухлетнего пребывания в Италии для конкурса Пармской академии художеств. В тот раз главный приз достался местному художнику Паоло Боррони, однако работа Гойи была удостоена высоких оценок в местной прессе.