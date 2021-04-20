Ярилова посетила Институт культуры и хореографическое училище в Перми

Замминистра культуры России посетила учреждения в ходе рабочей поездки в Пермь, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе визита в Пермский государственный институт культуры и Пермское государственное хореографическое училище замминистра обсудила с их представителями текущую деятельность и дальнейшее развитие учреждений.

Вместе с министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским Ольга Ярилова повстречалась с ректором Пермского государственного института культуры Людмилой Дробышевой-Разумовской, педагогами и студентами вуза. Замминистра также осмотрела специализированные аудитории института, побывала на репетиции студентов и познакомилась с результатами работ по реставрации здания духовного училища ХIХ века, которое расположено в главном корпусе института.

Замминистра культуры также встретилась с директором Пермского государственного хореографического училища Дарьей Сосниной и педагогами. Ярилова посетила учебный театр училища, гостиную Е.Н. Гейденрейх, балетные аудитории и музейную экспозицию, где ознакомилась с состоянием зданий старого корпуса женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова, и учебным театром Пермского хореографического училища.