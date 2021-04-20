Грузинского режиссера Роберта Стуруа обвинили в поддержке домашнего насилия

Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

Акция в поддержку актрисы Нинуцы Макашвили, выдвинувшей обвинение в адрес бывшего мужа, актера Бесо Зангури, прошла у здания Тбилисского государственного академического театра имени Шота Руставели. Ее организовали члены профсоюзной организации «Гильдия».

Перед этим Макашвили обвинила своего бывшего супруга в том, что он систематически избивал ее в течение полутора лет до того, как они развелись 11 лет назад.

Участники акции вышли с плакатами «Отмененный спектакль — это не перемены», «Дискриминация — преступление», «В театре нет места насилию» и другими. Активисты потребовали от Минкульта Грузии отреагировать на заявления некоторых общественных деятелей, выступивших в защиту Зангури. Одним из них был художественный руководитель театра Руставели режиссер Роберт Стуруа.

Некоторые работники театра вышли поддержать Бесо Зангури, вступив в перепалку с участниками акции. Организаторы пикета заявили в ответ, что Роберта Стуруа обвиняют не в насилии, а в незаконных увольнениях и поощрении дискриминации.

После того как Макашвили выступила со своим заявлением, Роберт Стуруа писал в своем Facebook: «Женщины начали 1937 год! Репрессии!» Однако по решению руководства театра Бесо Зангури временно отстранили от участия в спектаклях до завершения проверки МВД Грузии фактов, о которых заявила его бывшая жена.



