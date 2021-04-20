На конкурс «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» подано более 1100 заявок

Итоги 11-го сезона проекта подвели в Москве, сообщили в пресс-службе Моспродюсера.

Летом в парках Москвы сменится музыкальный репертуар — в них зазвучат треки победителей 11-го сезона музыкального проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках», отмечается в сообщении. Конкурс для авторов-исполнителей проводит Московский продюсерский центр, подведомственный департаменту культуры, уже шестой год.

В этом году эксперты выбрали из конкурсных заявок 50 треков 47 исполнителей. В их числе TONEVA, Mirele, ARTEMIEV, ЛЮТИК и другие, рассказали в организации.

Как уточнил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров, в этом сезоне на конкурс было подано 1147 заявок с 1577 треками. Интерес к проекту ежегодно возрастает по всей России и даже за ее пределами, отметил он

Большое количество треков традиционно было подано из Москвы, однако почти 50% треков (744) пришло из других регионов, а также стран СНГ и таких стран, как Канада, Турция, Нидерланды, Израиль.

Фото: mosproducer.ru