РНБ представит участникам «Библионочи» редкие книги о Венеции и лекции о космосе

Программу гендиректор библиотеки Владимир Гронский представил на пресс-конференции в ТАСС.

В этом году Венеция отмечает 1 600 лет с момента основания. Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге проведет акцию «Библионочь» в главном и новом зданиях РНБ, в рамках которой представит участникам редкие материалы о древнем городе.

Библиотека также проведет лекции о космосе и сеанс немого кино, который будет сопровождаться тапером.

В этом году события акции будут транслироваться в Tik-Tok, отметил Гронский. По его словам, РНБ вышла в Tik-Tok полтора месяца назад, собрав за это время более 1,7 млн просмотров.

Кроме того, в библиотеке откроется выставка о коллекции изданий, вышедших из печатных станков венецианской типографской династии во главе с Альдом Мануцием, которая расскажет об особенностях его типографского стиля, о первых карманных книгах и о Венеции конца XV-XVI веков.

В отделе эстампов развернется выставка «Жемчужина Италии». На ней будут представлены редкие гравюры XVII-XVIII веков, фототипии и фотографии XIX века, отметил Гронский.

Вечером 24 апреля «Библионочь» продолжится в Новом здании РНБ на Московском проспекте и будет посвящена 60-летию первого полета человека в космос. Посетителям представят лекции о солнечных затмениях и космосе, а также лекцию-концерт «Шлягеры с орбиты» и показ немого кино «Аэлита» (1924).

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