Эрмитаж вернул в экспозицию две скульптуры XIX века

Об этом рассказал на презентации скульптур заместитель гендиректора музея Александр Прохоренко.

Речь идет о скульптурном портрете супруги императора Николая I Александры Федоровны и о статуе «Психея, лишившаяся чувств». Реставрация произведений была осуществлена на средства благотворителей в рамках спецпроекта, который был посвящен заботе о женском здоровье, пишет ФАН.

Скульптурный портрет Александры Федоровны был установлен в Эрмитаже на Октябрьской лестнице. Его создал мастер Дмитрий Савельев в 1840 году, используя оригинал русского скульптора Карла Фридриха Вихмана. Всего было 4 скульптуры, созданных по этой модели, из них до наших дней дошла лишь одна, да и та пострадала во время Великой Отечественной войны. Поверхность ее была повреждена сколами, медальон утрачен.

Скульптура «Психея, лишившаяся чувств» авторства Пьетро Теренани, установленная на Николаевской лестнице, имела загрязнения и повреждения, а также утраты фрагменты рук.

Реставраторы очистили мраморную поверхность скульптур, сохранив особенности обработки мастеров XIX века, восполнили утраты и укрепили стыковочные швы.



