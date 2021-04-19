Хрис Хемсворт сыграет в приквеле к боевику «Безумный Макс: Дорога ярости»

О предстоящих съемках сообщила премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

«Прекрасные новости, приквел к «Безумному Максу» «Фуриоса» с Крисом Хемсвортом снимается прямо здесь, в Новом Южном Уэльсе», — похвасталась чиновница. По словам представителя местных властей, фильм станет крупнейшим из когда-либо снятых в Австралии.

Будет создано более 850 рабочих мест, экономика страны получит 350 млн австралийских долларов, рассказала Береджиклян в своем Twitter.

Как стало известно журналистам, режиссером боевика станет австралиец Джордж Миллер. Главную героиню сыграет актриса Аня Тейлор-Джой, ставшая известной благодаря своей роли в драме «Ход королевы». В проекте примет участие также Яхья Абдул-Матин II, однако его амплуа в картине пока неизвестно. Съемки картины начнутся в июне.



