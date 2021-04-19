Изображения Шигирского идола могут быть первой на Земле картой мироздания

Статью историка Наталии Чаиркиной цитирует РИА Новости.

Ученые продолжают анализировать симолы, выгравированные на Шигирском идоле, который был найден в 1880-х годах в селе Калата в 70 километрах от Екатеринбурга. Обнаруженные старателями в торфянике четыре больших куска дерева недавно были датированы возрастом 12 тыс. 100 лет.

Изображения на идоле тематически можно поделить на три части, отмечает в своей статье Чаиркина. То, что лики идолов выстроены по вертикали, может говорить об иерархии представленных образов, считает автор.

По мнению ученого, Шигирский идол является картой мироздания, причем первой на нашей планете. В ее верхней части изображен небесный мир, в середине — земной, внизу — подземный со злыми духами.

«Вертикальная модель мироздания чаще всего представляется в образе вселенского дерева. <…> Оно рассматривается как мировая ось, соединяющая миры Вселенной, и как олицетворение жизни, в рамках которой осуществляется жизненный круговорот. Эта модель широко распространена в культурах», — отмечает Чаиркина.

Изображения на идоле напоминают узоры, обнаруженные в ритуальном комплексе Гебекли-Тепе на территории Турции. Комплекс был возведен почти одновременно с Шигирским идолом, около 12 тысяч лет назад.



