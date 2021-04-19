За два дня проката «Чернобыль» Козловского собрал больше 58 млн

Об этом сообщает портал «Кинобизнес».

Премьера фильма, рассказывающего о трагических событиях 26 апреля 1986 года, состоялась 15 апреля. За первый день драма собрала 26,2 млн рублей, за второй — 32,2 млн рублей. В общей сложности с 15 по 18 апреля фильм принес своим создателям 166,8 млн рублей, возглавив российский кинопрокат.

Сюжет рассказывает о том, как обычный советский пожарный, служащий в Припяти, влюбляется в парикмахершу. Планы быть рядом с любимой девушкой нарушает взрыв на Чернобыльской АЭС. Герою приходится рискнуть жизнью, отправившись на ликвидацию аварии.