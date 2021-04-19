«Город мертвых» в Северной Осетии стал площадкой для съемок драмы «Прямой эфир»

Фильм рассказывает о конфликте поколений, сообщил ТАСС один из продюсеров картины, автор идеи Беник Аракелян.

Съемки фильма режиссера Карена Оганесяна недавно завершились в Северной Осетии. Постановщик известен по работам «Пассажиры», «Игра на выживание», «Медное солнце», «Жизнь впереди» и др.

Северную Осетию в качестве места для съемок выбрали не только из-за ее впечатляющих пейзажей и архитектуры, но и из-за одной из известнейших достопримечательностей региона — знаменитого некрополя «Город мертвых» у села Даргавс, рассказал Аракелян. Место поражает своей историей, и создатели фильма захотели запечатлеть его в кино, пусть даже косвенно рассказав людям о нем, отметил автор идеи фильма.

Сюда в древности люди приходили, заболев чумой, чтобы умереть здесь в одиночестве, но не заразить своих близких, рассказал постановщик.

Съемки в тяжелых погодных условиях стали серьезным испытанием профессионализма режиссера и оператора, однако они с честью прошли их, отметил Аракелян. По сюжету фильма, два главных героя, молодой блогер и представитель автокомпании, приезжают в неизвестное место в Северной Осетии. Напротив «Города мертвых» происходит незапланированное обстоятельство, на котором основан весь сюжет фильма.

В драме будут рассуждения о ценностях жизни и о конфликте поколений, пояснил Аракелян. Фильм планируется выпустить на экраны кинотеатров страны и цифровые платформы в конце 2021 года.



