Любимова поздравила работников цирков с профессиональным праздником

Обращение министра культуры России приводит пресс-служба ведомства.

Отечественная школа циркового искусства является одной из лучших в мире по мнению по общему мнению экспертов и зрителей, подчеркнула Любимова. Российский цирк узнаваем, уникален и неповторим, традиции цирковых артистов передаются из поколения в поколение, не только сохраняются, но и приумножается, подчеркнула министр.

Российские артисты цирка известны не только в стране, но и за рубежом, их мастерство удивляет зрителей всех возрастов, отметила Любимова.

Минкультуры постоянно следит за цирковым искусством, ведет реконструкцию и обновление цирковых комплексов на территории всей страны. В настоящее время уже закончены работы в Санкт-Петербурге, Сочи, Иванове, Нижнем Тагиле, Туле, Саратове и Кисловодске. Предстоят работы в цирках Пензы, Красноярска и Челябинска.

В заключение министр пожелала цирковым работникам ярких творческих открытий и благодарности зрителей.