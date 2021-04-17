Хопкинс похвастал прекрасной памятью и поделился секретами ее тренировки

Кадр из к/ф "Экстрасенсы"

Легендарный актер пообщался с газетой «Известия».

В фильме «Отец» Хопкинс сыграл персонажа, страдающего провалами в памяти, из-за которых он не может узнать самых близких людей, путает события и времена. Драма Флориана Зеллера, который стал и автором сценария, получила 6 номинаций на «Оскар», одна из которых была и у Хопкинса.<

Перед выходом картины на экраны кинотеатров России Хопкинс прокомментировал фильм в разговоре с изданием. По его словам, он считает его одним из лучших в своей жизни.

Актеру уже 83, поэтому играть стариков ему не сложно, признался Хопкинс. Из его родителей никто не страдал деменцией, хотя отец в последний год жизни испытывал сильную депрессию, признался актер. Хопкинс не был ее постоянным свидетелем, но все же может понять, как тяжело близким таких людей.

Актер рассказал о том, как он тренирует свою память. По его словам, он очень много читает, занимается живописью, не менее 5 раз в неделю играет на фортепиано, хотя не является концертным музыкантом. Кроме того, он запоминает сценарии, так как это заставляет мозг работать.

Память — самый важный и мощный инструмент человека, необходимый ему для жизни, подчеркнул Хопкинс.

«Мне нравится, когда я помню весь текст настолько, что, разбуди меня среди ночи, я его прочту с начала до конца. Думаю, благодаря этому мой мозг здоров. Конечно, существуют еще диета и зарядка, но память — это самое важное, что у меня есть. Она у меня прекрасная, долгая, я могу восстановить всё, что случилось со мной с трех лет. Могу вспомнить все реплики из спектаклей, в которых играл много лет назад. Если ты теряешь память — это ад, тебе просто не за что зацепиться», — заявил актер.