Мишустин поздравил актера и режиссера Сергея Никоненко с 80-летним юбилеем

Кадр из к/ф «Китайский сервиз»

Телеграмма главы кабинета министров опубликована на сайте правительства.

В своем поздравительном обращении премьер-министр России отмечает выдающийся актерский талант и режиссерскую работу Сергея Никоненко. Артисту удается создавать самые разные образы благодаря уникальному актерскому удару и широкому творческому диапазону, говорится в телеграмме. Режиссерским работам Никоненко тоже сопутствует успех, отметил Мишустин.

«Ваши замечательные фильмы рассказывают о времени, о наших современниках и их судьбах, заставляют чувствовать и сопереживать», — говорится в телеграмме.

Сергей Петрович Никоненко родился в Москве 16 апреля 1941 года.

Его дебютом в кино стала роль в картине 1961 года «Сердце не прощает» Владимира Довганя и Ивана Кобозева.

Выступил в качестве режиссера 16 фильмов, в том числе «Люблю. Жду. Лена», «Птицы над городом», «Семьянин» и «Охота жить» по мотивам рассказов Василия Шукшина. Сейчас Никоненко — президент гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.