В Петербурге открылась первая за долгое время выставка Натана Альтмана

Изображение предоставлено пресс-службой выставки.

Экспозиция заработала на площадке KGallery, сообщили в пресс-службе учреждения.

Первая с конца 1960-х годов масштабная выставка произведений советского художника Натана Альтмана (1899-1970) представит широкой публике более ста произведений, в том числе из фондов музея-заповедника «Петергоф», Русского музея и частных собраний Санкт-Петербурга и Москвы.

Экспонируемые произведения в жанре живописи и графики, эскизы театральных работ, проекты революционного украшения Петрограда, фарфор и скульптура, книжные издания и эскизы иллюстраций на выставке охватывают все творчество Альтмана, а также многообразие его жанров и техник, рассказали в галерее.

В числе ранних работ художника на выставке представлены пейзажи «Весна» и «Осень в парке», созданные в начале прошлого века. Абстрактную живопись 10-х годов XX века представляют и «Беспредметная композиция РСФСР», и «Натюрморт с синим графином».

Посетители увидят также скульптурный «Портрет молодого еврея (Автопортрет)» 1916 года, переданный на выставку из собрания Русского музея. Поздний этап творчества Альтмана иллюстрируют «Зимний пейзаж. Пермь» 1942 года и «Портрет Ильи Палеева» 1960 года.