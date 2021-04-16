День города в Cанкт-Петербурге отметят джазовым марафоном

На сцене Большого концертного зала «Октябрьский» выступит российский пианист Денис Мацуев.

Музыкальный гала-концерт с участием известного пианиста состоится на сцене БКЗ «Октябрьский» 27 мая, сообщили организаторы. Вместе с ним будут играть его друзья Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные).

На сцену БКЗ выйдет также духовик Аркадий Шилкпопер, играющий на альпийском роге и валторне. Выступление Мацуева и его друзей обещает стать исключительным, уверяют организаторы.

На сцену в «Октябрьском» также выйдут юные звезды джазовой сцены — десятилетняя балалаечница Анастасия Тюрина и пятнадцатилетняя вокалистка Ярослава Симонова. Девочки являются постоянными участницами концертов Мацуева, на этот раз они выступят с новыми композициями.