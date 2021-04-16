На конкурсе проектов реконструкции мечети в Мосуле победил проект «Диалог дворов»

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Проект представлен восемью египетскими архитекторами.

Имена победителей конкурса архитектурных проектов реконструкции мечети ан-Нури в иракском Мосуле объявило международное жюри ООН по вопросам образования, науки и культуры. Победителей назвали в заявлении организации.

На конкурс было подано 123 заявки, победил проект «Диалог дворов», представленный восемью архитекторами из Египта. Эксперты специализируются на реставрации объектов культурного наследия, отмечается в сообщении.

Проведение конкурса является важной составляющей амбициозной инициативы ЮНЕСКО «Возрождение духа Мосула» по восстановлению древнего города, опустошенного в результате военных действий, грабежей и разрушений. По словам гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле, реконструкция мечети станет новой вехой в движении к примирению и социальной сплоченности в разоренном войной городе.

«Объекты культурного наследия и памятники — это мощные катализаторы чувства общности людей и ключ к возрождению всего Ирака», — отметила представитель ЮНЕСКО.