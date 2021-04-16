В Израиле нашли недостающее звено в истории письменности

Фото: J. Dye, Austrian Academy of Sciences / Antiquity

Найденный артефакт является одним из самых ранних образцов использования алфавита.

Открытие было сделано в местечке Тель-Лахиш, пишет Heritage Daily. Ученые нашли керамический фрагмент с написанными на нем символами древнего языка.

Находка датируется примерно 1450 годом до нашей эры, полагают эксперты. Науке известно, что на Синайском полуострове алфавит начали использовать около 1800 года до нашей эры. Археологические находки говорят о том, что в Левант, находившийся на территории Ближнего Востока, письменность попала с Синайского полуострова.

В Леванте же алфавит появился около 1300 года до нашей эры, откуда начал распространяться по Средиземноморью и в итоге привел к появлению греческого и латинского алфавитов. Однако период между моментами появления алфавита на Синае и в Леванте до сих пор не имел никаких следов в археологии. Новая находка восполняет этот пробел.

Черепок с надписью был найден на месте поселения, упоминаемого в древнеегипетских источниках. В свое время это был своеобразный центр деловой активности, игравший важную роль в движении товаров из Египта и Кипра, а также из некоторых регионов Эгейского моря. Глиняный черепок длиной около 4 см был найден рядом с остатками нескольких монументальных сооружений. Ученые полагают, что он является фрагментом глиняной чаши, которая была привезена с Кипра.

Надпись на древнем языке была сделана на внутренней поверхности чаши темными чернилами. Несколько букв, написанных по диагонали, похожи на египетские иероглифы. По мнению некоторых экспертов, на чаше были написаны слова «нектар» или «мед».