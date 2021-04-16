Гришковец вошел в жюри Калининградского фестиваля «Край света. Запад»

Об этом сообщила пресс-служба смотра.

Второй международный Калининградский кинофестиваль «Край света. Запад» пройдет с 30 апреля по 7 мая. Оценивать успехи участников будут три состава жюри, в том числе жюри профессиональных кинематографистов, подростковое и учительское.

Каждый из составов присудит по два собственных приза, в итоге все вместе определят победителя, который получит Гран-при.

В жюри фестиваля войдут также писатель и сценарист Анна Старобинец, магистр русского языка и культуры Копенгагенского университета Хенриетте Борг Рейнхольдт, член Европейской киноакадемии Мира Сталева.

Гришковец и актер Артем Ткаченко войдут в международное профессиональное жюри.

В основном конкурсе кинофестиваля представлены 5 игровых и 5 документальных фильмов, рассказывающих о жизни современных подростков и о проблемах их взросления. Многие из фильмов, представленные в конкурсной программе, уже с успехом были показаны на различных мировых кинофестивалях.

Россию в конкурсе представляет мелодрама Павла Мирзоева «Зови меня Дрозд». О девочках-подростках, лишенных внимания родителей, рассказывает провокативный фильм-эксперимент «Пойманы в сети» Вита Клусака и Барборы Халуповой. На открытии фестиваля 30 апреля состоится показ трагикомедии Аки Каурисмяки «Гавр», рассказывающий о спасении от полиции юного мигранта.