Группа «Король и Шут» исполнит последнюю мечту своего покойного лидера

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Музыканты отправятся на гастроли по городам России с концертной версией мюзикла Todd .

Мюзикл был создан лидером группы Михаилом Горшеневым (1973-2013). В ходе турне группа даст концерты более чем в 100 городах России и зарубежья, сообщили в пресс-службе концертного агентства NCА.

Тем самым группа исполнит последнюю мечту своего лидера, представив публике концертную версию рок-мюзикла Todd. Поклонники снова услышат голос Михаила Горшенева со сцены, отметили организаторы — в ключевых песнях будет использована отреставрированная запись голоса вокалиста.

Гастроли приурочены к 10-летию выхода двойного альбома Todd, ставшего последним в творчестве Горшенева и его группы. В основу альбома легла история о цирюльнике Суини Тодд, напомнили в агентстве. Сборник вышел в 2011-2012-м и должен был продолжиться масштабным концертным туром в поддержку альбома, однако трагедия оборвала эти планы.

Гастроли начнутся в Сочи в день памяти Горшенева — 19 июля.