Путин призвал работать над уровнем культуры и моральных ценностей

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Об этом президент России заявил в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

Президент России подчеркнул, что максимального результата в развитии социальной сферы России можно достигнуть лишь путем внимательного отношения к ценностям народов нашей стороны, а также работы над уровнем повышением уровня культуры.

По словам Путина, чтобы развивать социальную сферу, нужно заниматься еще одной важнейшей сферой — культурой.

«Только при самом внимательном отношении к истории, к моральным и нравственным ценностям народов РФ, опираясь на культурные ценности, мы можем добиться максимального результата в этой части нашей совместной работы, связанной с повышением уровня функционирования социальной сферы», — подчеркнул президент России.