В Петербурге пройдет конференция регионального отделения Союза театральных деятелей

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Отчетно-выборная конференция состоится в 11 часов 19 апреля 2021 года в Большом зале Дома актера, сообщили в отделении СТД.

В соответствии с уставом организации такие конференции проходят каждые пять лет во всех 77 региональных отделениях. В их повестку входит проведение отчетов отделений перед представителями театрального сообщества, выборы председателей отделений, а также составов правлений и ревизионных комиссий. Завершающий этап — Съезд СТД РФ — традиционно проходит осенью, в Москве.

Союз театральных деятелей — первый и старейший из творческих союзов нашей страны, его история началась в Санкт-Петербурге в 1877 году. Тогда здесь появилась общественная организация, объединившая представителей театральных профессий. Русское театральное общество состояло под Высочайшим покровительством Его Императорского Величества Государя Императора.

Создатели общества положили в его основу две главные идеи: помогать нуждающимся коллегам и способствовать развитию театрального дела в России. Эти два направления и сегодня остаются приоритетными в работе театрального творческого союза, отмечается в сообщении.

За свою 145-летнюю историю общество претерпело множество реорганизаций и переименований. В 1986 году оно обрело свое нынешнее название: Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество).

В настоящее время СТД РФ (ВТО) возглавляет народный артист РФ, лауреат Государственных премий СССР Александр Александрович Калягин. Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения — народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ, артист Александринского театра Сергей Иванович Паршин.